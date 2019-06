Teadmiste jagaja hoovile ilmus tarkusesümbol

Tõrva gümnaasiumi geograafia- ja majandusõpetaja Laine Tangsoo on Eesti üks tuntumaid naismälumängureid, kelle teadmised on talle mitmel korral edu toonud ka telemängudes. Ehk just seetõttu maandus mõne päeva eest tema Kanepi kandis asuva maakodu õuele kännu otsa tarkusesümbol öökull. Täpsemalt oli tegu kodukaku pojaga.