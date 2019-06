Maanteemuuseumis kõrguvad automootoritest tootemipuud

Ekspositsiooni teejuhtide rolli kandvad kolm tootemipuud on paigutatud masinahalli erinevate sissepääsude juurde. Skulptuuride looja on kunstnik Jevgeni Zolotko.

Kõik kolm skulptuuri on ligi 2,5 m kõrged ja kaaluvad umbes 250 kilo. Skulptuuride jaoks on kasutatud kuueteistkümne auto mootoreid. Kunstiteose autori Jevgeni Zolotko idee oli luua vanadest sisepõlemismootorite kestadest skulptuurid, mis illustreeriksid uue masinahalli väljapaneku kontseptsiooni ja masinate ülemvõimu. Tootemipuu, mis on üles ehitatud mootoritest, kehastab kerge irooniaga meie austust ja tänapäeval ka sõltuvust nendest liikumisvabadusega seonduvatest mehhanismidest.