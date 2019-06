Doktoritöö paljastas: Meeste ülekaalulisus pärsib laste sündi

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi doktorandi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku arsti Kristel Ehala-Aleksejevi sõnul on meeste spermakvaliteet viimase sajandi jooksul märkimisväärselt kehvemaks muutunud. „Viljakusnäitajate võimaliku halvenemise põhjusena nähakse teiste tegurite kõrval kiirelt muutunud eluviise ning liikumis- ja söömisharjumusi. Läänelik eluviis soodustab kaalutõusu, mis on probleemiks ka Eesti meeste seas,“ kommenteeris ta.

Aleksejev uuris oma doktoritöös „Kehakompositsiooni, rasvumise ja rasvumisega seotud eluviisi ning tervisenäitajate seosed mehe reproduktiivfunktsiooniga“ viljatute paaride meespartnereid ja rasedate naiste mehi. Rühmi võrreldes selgus, et ülekaalulisi ja metaboolse sündroomiga mehi oli viljatute paaride meespartnerite hulgas rohkem.

Vööpiirkonna rasvumine seondus mõlemas rühmas viljakusnäitajate langusega. Doktorandi sõnul ilmnes olulise tulemusena, et kaalutõusust ja vööpiirkonna rasvumisest olid enam mõjutatud väiksema munandimahuga mehed.

Ta tõdes, et on nii uuringuid, milles seostatakse rasvumist viljakusvõime langusega, kui ka teisi uuringuid, milles seda eitatakse. Vastukäivad uurimistulemused iseloomustavad ka vööpiirkonna rasvumisega seonduva metaboolse sündroomi ja spermakvaliteedi vahelisi seoseid. Küll ollakse ühiselt nõus, et ülekaal mõjutab hormonaalset tasakaalu, mis seondub eelkõige testosterooni taseme langusega.