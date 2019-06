VIDEOLUGU: Setod õpetasid Saatses sõira tegema

«Setodele on sõir ikka väga tähtis. Keegi ei kujuta ette seto kööki sõirata,» ütles seto toidukultuuri edendaja, Mikitamäel Inara Vanavalgõ kohvitarõ pidav Inara Luigas.

Saatse sõirapäevad said alguse kümme aastat tagasi pärast, kui muuseumis mõeldi, millega inimesi sellesse Eestimaa lõppjaama meelitada. Leiti, et millega siis veel, kui kohaliku erilise toiduga.

Kohupiimast tehtav sõir on setode ja võrokeste ainulaadne toit, mida ajalooliselt ongi valmistatud Emajõest lõunas, aga ka Lätis, kus tehakse seto sõira sugulast jaanisõira. Viimasele on Euroopa Liit andnud juba ka geograafilise kaitse tähise, mida taotlesid oma sõirale ka setod ja võrokesed, kuid said Brüsselist esialgu eitava vastuse.