Eesti perepoliitika hinnati üheks maailma parimaks

Raportis võrreldi tasustatud vanemapuhkuse pikkust nii emadele kui isadele ja lapsehoiu teenuseid kuni 6-aastastele lastele. Eesti on võrreldud riikidest pikima tasustatud vanemapuhkusega.

„Eesti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem on pikalt olnud üks maailma heldemaid. Viimasel kahel aastal vastu võetud muudatustega on sellest saamas ka üks maailma paindlikumaid, et iga pere saaks leida enda elukorraldusega sobivaima võimaluse ühitada laste kasvatamist ja töötamist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.