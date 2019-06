Soomusrong „Wabadus“ jõudis Lätti

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lill sõnutsi on tore, et sarnaselt saja aasta tagustele ajaloolistele soomusrongidele jõuab ka soomusrong nr 7 “Wabadus” Lätti.

„Juba Lõuna-Eesti peatuskohtades oli rongi uudistamas palju lõunanaabreid. Tore, et Võnnu lahingu 100. aastapäeva paiku saab rongi ja näitusega tutvuda Lätis ja läti keeles,” ütles Lill.

Läti 100 programmijuhi Leonarda Ķestere sõnul on lätlastel rongi saabumise üle väga hea meel.

Alates aasta algusest mööda Eestit sõitnud muuseum-soomusrongi on seni külastanud üle 35 tuhande inimese, peale soomusrongi Lätist naasmist on see alates 25. juunist külastajatele avatud Tallinnas Liiva jaamas.