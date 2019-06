Kooli uuendamine võib alata juuli lõpus

Ehituse plaanitud maksumus on neli miljonit eurot, millest 85 protsenti on toetus ja ülejäänu valla raha. Hoone ehitusprojekt on esitatud, kuid vajalike kooskõlastuste saamine on võtnud aega. «Projekti muudab keerukaks asjaolu, et see hõlmab ühtaegu nii arhitektuurimälestise restaureerimist, hoone rekonstrueerimist, uue hooneosa püstitamist kui ka mitmesuguseid välitöid. Seetõttu on ajamahukam ka kontrollimise, kooskõlastamise, ekspertiisi ja hanke läbiviimise protsess,» lausus Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama.