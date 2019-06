MTA Lõuna tollipunkti juht Toomas Huik tõdeb, et enim rikkumisi on seotud aktsiisikaupadega.

Maksu- ja tolliameti (MTA) Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik nendib, et sellel on mitmesuguseid põhjuseid. Vahel paneb kogenud tollitöötajat aga imestama see, kui väikeste kaubakoguste pärast ollakse valmis seadust rikkuma.