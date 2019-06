Päästeamet kutsub üles lõkkevalvuriks hakkama

„Jaanilõkke valvuri ülesanne on vastutada selle eest, et tule tegemisel oleks järgitud kõiki tuleohutusnõudeid. Samuti on lõkkevalvuri ülesandeks hoida oma seltskonna jaanilõkkel hoolsalt terve õhtu vältel silm peal ning hiljem kanda hoolt ka selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud,“ seletas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe.