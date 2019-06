Avo Leoki kümne aasta töö hävis mõne tunniga

Ööpäev pärast suurt tuleõnnetust on Leokite õuel väga vaikne. Mehed koristavad põlenud kalafarmi, kuid töö käib peaaegu vaikides. Kustutustööde käigus maha lõhutud plekk-katuse paanid, põlenud puit ja muu tulekahjurisu on õuelt koristatud ja söed kokku pühitud.

«Mis siin ikka, eks koristame ära ja vaatame rahulikult,» ütleb Paadi talu peremees Avo Leok (47). «Hoone on läinud, aga kalad on elus. Kõik on vannides, panime pumbad uuesti tööle, vesi tsirkuleerib edasi ja kõik kalad on elus.»