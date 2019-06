Läti peaminister: eestlased alustasid Läti vastu aktsiisisõda, peame vastu andma

Ta meenutas, et mõne aasta eest sõlmisid riigid kokkuleppe, et Läti tõstab aktsiisi, et läheneda Eesti tasemele. Läti lubas toona teha seda aeglaselt, et vältida alkoholi salakaubandust.

"Meie suureks üllatuseks otsustasid Eesti valitsus ja riigikogu seda kokkulepet rikkuda. Nad kavatsevad alkoholiaktsiisi järsult langetada," ütles Kariņš, märkides, et see seab Läti väga ebamugavasse olukorda, millele riik on sunnitud "vastama täiesti oma tahte vastaselt".

"Ma ei taha mingil juhul aktsiisisõda Eestiga, kuid kui Eesti rikub kokkulepet ja alustab meiega sõda, ei jää meil muud üle, kui vastata vastava aktsiisialandusega," nentis valitsusjuht.

Peaministri sõnutsi tähendab see samm "naasmist umbes eelmise aasta tasemele".

Läti loodab, et eestlased on valmis istuma läbirääkimistelaua taha ja otsima lahendust, kuigi siiamaani on kõik katsed veenda neid seda sammu mitte astuma olnud kasutud.