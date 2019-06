Algas Valga valla avatud valitsemise ideekorje

Selleks, et välja selgitada inimeste ootused ja soovid kodanike kaasamise osas valla juhtimisse, toimusid vallas piirkondlikud rahvaarutelud "Kuidas muuta Valga valla juhtimine avatumaks?".

Lüllemäel, Õrus, Soorus, Harglas ja Valgas toimunud aruteludel avaldasid inimesed arvamust, mis on piirkonnas hästi ja mis vajaks parandamist. Koosviibimisi juhatasid küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Habakukk MTÜ-st Eesti Külaliikumine Kodukant. Krista Habakukk rõhutas, et arutelu eesmärgiks on soov omavalitsusi ja kodanikke omavahel rohkem sidustada. Kõigil aruteludel kirja pandud mõtetest ja kogemustest koostatakse konkreetne plaan, mille alusel saab vald tegutsema asuda.