Kuidas ääremaal edukat äri pidada?

Esimese kvartali tulemuste põhjal oli Valgamaa suurima käibega ettevõte Otepää vineeritootja UPM-Kymmene Otepää AS, mille käive oli ses vahemikus üle 14,4 miljoni euro ja kus töötas 261 inimest. Tegevjuht Silver Rõõmussaar ütles, et tooraine lähedus on üks põhjus, miks tehas pea kaks kümnendit tagasi Otepääle rajati. «Tehases väärindatakse Eesti inimestega kodumaist kasepuitu, taastuvat loodusvara, mida leiab rohkem just Lõuna-Eestis.»