«Ameerika unistusest» sai reaalsus

«Ma tõesti ei teadnud, et kultuurid võivad nii erinevad olla,» ütles Alabama osariigis aasta veetnud Kannik. Tüdruku sõnul pani vahetusaasta teda nägema elu suuremas pildis ning väärtustama väikest Eestit senisest palju rohkem. Kannik leiab, et niivõrd teistsuguses kultuuriruumis elades on ta muutunud iseseisvamaks ja sõprade sõnul ka varasemast sallivamaks.

Sarnaseid muutusi märkas endas ka Laura-Liis Loos, kelle arvates aitas sellele kaasa tavapärasest erilisem perekonnamudel. Illinoisi osariigis ligi 70 000 elanikuga Bismarcki linnas võõrustasid teda kaks vahetusema, kolm õde, vend ja tädi koos kanade, koera ja kassidega.

Perekonda ega asukohta FLEX programmi õpilane ise valida ei saanud. Nii sattus Kris-Ly Kannik Alabama pealinna lähistel asuvasse ligi 30 000 elanikuga linna Pratville. Vahetusvanemad olid talle pensionäridest koeraomanikud, üks neist 64- ja teine 67-aastane. «Olin õnnelik algusest peale, sest sealne kliima oli just minu jaoks,» nentis Kannik. Tüdruku sõnul tegi sulandumise kergeks sealsete inimeste sõbralikkus ja hoolivus.

Võimalus tuli üllatusena

FLEX programmi pääsemiseks tuli noortel alustada kandideerimist juba aasta enne lendu. Võimaluse taotlemine polnud kerge ning mõlemale neiule tuli otsus üllatusena. Telefonikõne, mis teatas, et tüdrukud pääsevad USAsse, tuli eelmise aasta märtsis. «Kukkusin voodist alla ja hakkasin nutma,» tunnistas Loos, kes esiti pidas saadud kõnet tüngaks. Kanniku vanemad ei olnud tüdruku kandideerimisest esialgu isegi teadlikud. «Nad teadsid, et mind peatada ei saa ja ikka toetasid,» lisas neiu.

FLEX programmi õpilasena tutvustas Laura-Liis Loos Bismarcki keskkoolis kohalikele õpilastele Eesti kultuuri. FOTO: Sarah Story

Augustis kodust lahkudes ei teadnud Loos, kes ta vahetuspere on ja kuhu ta elama satub. Olukord oli üsna ebatavaline, sest teistele sama programmi õpilastele määrati võõrustavad pered juba kuid või nädalaid enne Eestist lahkumist. «Sain vahetuspere kolm tundi enne lennukile minekut,» ütles Tõrva vallas elav neiu.

Enne kodust lahkumist ei osanud Põlva tüdruk Kris-Ly teadvustada, et on ette võtmas seiklust teisele poole maakera. «Sõbrad olid kõik elevil, et hakkangi «Ameerika unistust» elama,» ütles ta.

Tüdrukud on ühel nõul, et Ameerika koolisüsteem erineb suuresti kodumaa omast.

Õpetajad nagu sõbrad

Pratville keskkoolis õppinud Kannik tõdes, et võrreldes sealsete koolidega on Eesti haridusasutused korra suhtes leebemad. «Kui jäid kooli kas või minuti hiljaks, lukustati uksed ja said hilinemise kirja,» ütles ta. Neljaminutilise vahetunni suhtes olid neiud erinevalt meelestatud. Vahepauside arvelt koolipäeva lühemaks muutmine oli endise Bismarcki keskkooli õpilase Laura-Liisi arvates hea. Kris-Ly sõnul aga ei jätkunud lühikese vahetunni jooksul aega isegi tualetis käimiseks.

Enne vahetus­aastalt koju naasmist korraldas Kris-Ly Kannik (keskel) ameerik­lastest sõpradega lahkumispeo. FOTO: Tom Risher

Üheteistkümnendates klassides õppinud vahetusõpilased olid arvamusel, et kuigi kord oli range, valitsesid õpetajate ja õpilaste vahel lähedased suhted. «Nad olid igati mõistvad ja kohtlesid sind kui sõpra,» nentis Kannik. Loosi sõnul üritasid pedagoogid iga hinna eest õpilaste muredele lahendusi leida.