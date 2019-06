Arved Breidaks: palju rahvast maale mahub?

Pole vist maapoliitikut, kes jätaks kahetsusega õhkamata, et maal on rahvast vanade aegadega võrreldes väheks jäänud. Eesti asustustiheduse hõrenemine on poliitikute agendas see miski, mille vastu tuleb igal võimalusel võidelda, sest kollektiivses mälus on alles hõllandus «kuldsetest aegadest», mille paistel enese soojendamisest ei ütle ära ükski rahvaesindaja.