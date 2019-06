KIRI: reegel võib päästa elu

Eestis on kokku ligikaudu 25 000 kortermaja, nii et tõenäosus, et kuskil võib sama kurb õnnetus juhtuda, on väga suur. Seega on oluline, et igaüks meist, nii päästeamet, korteriühistud kui ka kortermajade elanikud annaks oma panuse selleks, et nende kodust saaks kindlus, mis neid ohuolukorras kaitseks.