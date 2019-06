Räpina rannaalale ehitati laste mänguväljak

Põlva Lions Klubi Presidendi Meelis Tarrose sõnul oli projekti eesmärgiks muuta kogukonna elu paremaks, mõeldes just eriti laste, noorte, vanurite peale. “Omalt poolt soovin, et taolised algatused võimestaks teisigi ühendusi ja kodanikke omavalitsuse arengus kaasa rääkima ja enda kodukohta kujundama,“ ütles Põlva Lions Klubi President.

Räpina Vallavanema Enel Liin märkis, et kõik asjad saavad kiirelt valmis siis, kui on õige aeg ning kui vajadus nende järele on kõige suurem. Kui Lions klubi esindus pöördus Räpina vallavalitsuse poole, oli mõlemal pool samaaegselt küpsenud mõte rajada Räpina rannaalale midagi noorte ja laste tarbeks. Seetõttu sujus koostöö väga kenasti ja kiiresti ning tulemus juba rõõmustab rannamõnude nautijaid. Räpina vallavanem tänab lioneid märkamise ja oma panuse eest ning loodab, et selliseid kodanikualgatusi ja kaasamõtlejaid-tegutsejaid oleks teisigi.