Fotod: vandaalitsemine Valga keskväljakul võtab politsei sõnatuks

Koos suvega on käes ka koolivaheaeg. Kõige meeldiva kõrval toob see paraku esile ka omajagu ebameeldivat, märgib Valga konstaablijaoskond oma Facebooki-lehel.

«Täna on meil jätkuvalt hulganisti fikseeritud rikkumisi Valga keskväljakult, soditakse, lõhutakse, tarbitakse alkoholi, ollakse üksteise vastu hoolimatud. Kummalisel kombel paistavad eriti silma lapsed, kelle vanus ulatub vaevalt kümneni. Võtab sõnatuks,» märgitakse postituses.

Probleemiks on ka rakenduseta hooned väljakul ja selle ümbruses. «Tänased rikkujad ootavad juba erinevaid mõjutusi ja ehk nii mõnigi väikemees saab siit õppetunni, mis aitab tal oma väärtusi ümber hinnata. Meie jaoks on oluline kodune tugi ja võrgustikutöö, ainult karistamine pole kindlasti lahendus. Täname inimesi, kes on meile rikkumistest teada andnud, samas võiks neid teada andmisi ja sekkumisi rohkem olla, ikkagi oma linn. Omalt poolt suurendame kindlasti kohalolekut väljakul, ehk mõtleme ka üheskoos midagi välja,» lisas politsei.