Läti seim võib otsustada aktsiisilangetamise üle juba neljapäeval

Komisjoni esimees Martins Bondars ütles, et Eesti otsus järsult alkoaktsiisi langetada mõjutab tööhõivet Läti piirialadel ja riigieelarvet, mistõttu on vaja kiireid vastumeetmeid.

"Tavaliselt tehakse neid otsuseid nii, et riigid suhtlevad kulisside taga ega tee kiireid samme. Aga see juhtus nii kiiresti, et me kahjuks peame neid lühiajalisi lahendusi kasutama," rääkis Bondars.