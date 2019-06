Pühajärvel läheb suureks peoks

Sellest aastast on Pühajärve Jaanituli palju loodussõbralikum, sest korraldustiim liitus artistide algatusega loobuda festivalil plastkõrtest. Lisaks on festivalialal võimalik süüa vaid biolagunevatelt nõudelt.

Pühajärve Jaanitule osavõtt on sel aastal rekordiliselt suur. VIP-piletid on juba eelmüügist välja müüdud, aga tavapileteid sel laupäeval ja pühapäeval toimuvale peole veel jagub. 22. ja 23. juunil toimuva Pühajärve Jaanituli 2019 piletid on müügil aadressil www.jaanituli.ee. Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada looduskauni Pühajärve kohal benjihüppeid ning lõbutseda lugematutel atraktsioonidel.