Jalutuks jäänud mees tervenes seepe tehes

«Kuskilt ei ime välja, mille üle kurta, sest kui tervist on, siis on kõik hästi,» ütleb oma «Toskaanas» korvtooli nõjatuv Setomaa seebimeister Silver Hüdsi (56) ja laseb ennelõunasel juunipäikesel täie jõuga näkku sirada. Tollest elumuutvast suvest on möödunud üheksa aastat.

Toskaanaks nimetab Silver oma rootsipunase seebikaupluse esist terrassi, millelt avaneb imeline vaade alla Piusa ürgorgu. Päike on sedavõrd armutu, et palun endale varjulisemat istekohta. Siia, Jumalamäe naabrusse, kuhu toob ja viib vaid üks tolmav kruusatee ja selja taga on Vene riik, on ometigi püsti pandud seebipood – butiik, millist pigem kujutaks ette tornidega linnas.