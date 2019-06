Milline on olnud jaanilaupäeva ilm läbi aastate?

23. juuni Eesti keskmine õhutemperatuur alates 1948. aastast on olnud 15 kraadi. Aastal 2014. oli keskmine temperatuur lausa vaid 9,5 kraadi. Alla 10 kraadi jäi see ka 1977. aastal. Kui vaadata viimaseid soojemaid aastaid, siis 2016. aasta jaanilaupäeval oli sooja keskmiselt 17,1 ja 2013. aastal 18,5, 1999. aastal isegi 21 kraadi, mis on 1948. aastast kõrgeim temperatuur.

Et sademete kohta on kogu Eesti keskmine veidi ebamäärane näitaja, võib vaadata üht konkreetset punkti. Olgu selleks Piigaste Kanepi vallas Põlvamaal. Pilt pole sugugi trööstitu. Alates 1991. aastast kuni 2018. aastani on olnud isegi 12 aastat, mil seal jaanilaupäeval üldse ei sadanud. Kõige rohkem sademeid oli aga 1994. aastal, kui neid tuli maha 11,7 millimeetrit. Kümnel korral on sademete hulk jäänud alla viie millimeetri.