​Sportlased viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

Põlvamaale toovad tule Alar Assor ja Maive Tõemäe (vasakul). Assor on Kaitseliidu Põlva maleva liige alates 2002. aastast. On esindanud malevat edukalt mitmel spordivõistlusel. Ta lemmikala on orienteerumine, milles on viiekordne Eesti meister noorte/juunioride klassis.