Jaanipäev toob kaasa armumaagiat ja ennustusi

Jaaniajal peab ka oma mõtteid ja soove kontrollima, sest halvad mõtted tõmbavad halba ja head mõtted head ligi. Soovid täituvad kergemalt ja nõidumistel on suurem vägi, uskus vanarahvas. Kellel on väga midagi vaja – nõuannet või raha –, saab selle just jaaniaegu, aga ahne ei tohi olla: siis võetakse seegi ära, mis juba käes.