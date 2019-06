Eesti karud kipuvad Lätti

Eelmisel nädalal märkasid inimesed kaht karu Valkast mõneteistkümne kilomeetri kaugusele jäävas Härgmäe külas. Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjanik võttis ühendust kohalike jahimeestega, kes ütlesid, et Valka piirkonna karude arvukus on tõusnud. Jahimehed usuvad, et lisandunud karud on pärit Eestist.