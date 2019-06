Tilsi vaatetorn Põlva vallas on amortiseerunud ning selle kasutamine on elule ohtlik, teatab Põlva vallavalitsus oma kodulehel.

Vallavalitsuse ehitus-ja planeeringuosakond on tuvastanud, et osa torni kandekonstruktsioonist on kaotanud oma kandevõime, mistõttu vaatetorni kasutamine võib olla ohtlik.