Rannavalvur päästis purjus mehe, kes täispuhutavalt madratsilt Pühajärve kukkus

Ühel hetkel kukkus üks noormeestest madratsilt vette. Kuna vesi oli meestel üle pea ja kõik kolm tundusid ka purjus olevat, otsustas vetelpäästja olukorda kontrollima minna. Ta oli just töövahetuse lõpetanud ja rannavalve staabi sulgenud. Ajas paadi uuesti vette ja sõitis appi.

Sündmuskohal märkas, et kuigi noormehed olid lõbusas tujus, ei saanud vette kukkunud noormees ujumisega hästi hakkama ja poleks rannavalvuri hinnangul iseseisvalt kaldale suutnud ujuda.

Täna, 23. juunil, pühapäeva pärastlõunal oli Pühajärve rannas umbes 200 inimest. G4S rannavalvuritel tuli takistada nelja raskes joobes meest, kes üritasid ujuma minna. Samuti tuli vetelpäästjatel inimestele korduvalt meelde tuletada, et klaastaaraga randa tulla ei tohi.

G4S rannavalvurid panevad inimestele südamele, et alkoholijoobes ja ka tugevas pohmellis vette minemine on väga ohtlik. Soovitav on sõprade seltsis kokku leppida kaine grupijuht, kes peomelus teiste järele vaatab ja vajadusel takistab neil purjuspäi ujuma minna.