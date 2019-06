Graanul Invest kolmekordistas kasumi 51 miljoni euroni

Graanul Invest investeeris mullu kokku 32,9 miljonit eurot. Möödunud aasta olulisemad muutused kontserni struktuuris olid OÜ Graanul Biotech lisandumine ja osaluste suurenemine sidusettevotetes. Valga Puu OÜ soetas oma tegevuse laiendamiseks uue tütarettevõtte Dammix AS.

Graanul Investi juhtkonna sõnul on kontserni müügikäibest suur osa kontsentreeritud väikese arvu klientide vahel, mille tulemusel ollakse avatud riskile, kui mõnega neist peaks ärisuhe katkema. "Puidugraanulituru omaparaks on suurema osa turumahu jagunemine vaheste suurte tarbijate vahel. Selle riski vähendamiseks püüame leida juurde uusi kliente ning pikemas perspektiivis välja arendada uusi ärisuundi, mille tulemusel see risk väheneks." tõdes juhtkond.