ERR-i teleprogrammide sisu saab nüüd vaadata kogu Euroopa Liidus

Vaatamisõigused veebibrauserist sisu vaatamiseks laienevad kõikidele Eesti Vabariigi alalistele elanikele, kes on loonud endale isikustatud konto mõnes ERR-i teleportaalis, sh aadressitel www.etv.ee, www.etv2.ee ja www.etvpluss.ee. Konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident. Teleprogrammide vaatamiseks väljaspool Eestit peab portaalis sisse logima, kord end juba kasutajaks registreerudes piisab hiljem sisse logimiseks e-posti aadressist.