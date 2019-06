Erivajadustega lapsed lustisid suvelaagris

Laagrit aitasid läbi viia kümme vabatahtlikku Norrast ja paarkümmend Valgamaalt. Norralaste koordinaator Jaynie Folgero on Valgas laagrit juhtinud juba 20 aastat ning tõdes, et aastatega on kasvanud nii laagris osalejate kui ka pakutavate tegevuste arv. «Kui alustasime, tuli laagrisse 30 last, kuid mõnel viimasel aastal on neid olnud isegi 70,» ütles Oslo diakoonia üliõpilaste õppenõustaja Folgero.