Anti Allas: Võru annab ruumilisele arengule vunki mano

Kõigile Lõuna-Eesti Postimehe lugejatele on mul rõõm pisut naljatades teatada, et Võru kahe kauni jalaga taburetil (imeilus Katariina allee ja Eesti kauneim järverand Tamula ääres) on nüüd ka samaväärne kolmas jalg. Selleks sai taastatud Võru linna ajalooline süda – keskväljak. Uskuge mind, palju kimmämp tunne on nüüd.

Linna saabuvate külaliste jaoks on nüüd selgelt markeeritud linna keskkoht, kus peatuda, saada inspiratsiooni väljaku moodsast, julgest ja unikaalsest disainist ning kust seada samme edasi linna ja maakonna teisi vaatamisväärsusi külastama. Tulkõ kimmäle kaema!

Artur Adson on oma «Väikelinna moosekandis» kirjutanud järgnevad read: «Häärberiesine lai ja pikk ala laskus aegamisi kuni järveni, võimaldades suure turuplatsi ja kirikuväljaku rajamise. Nõnda oli hoolitsetud nii kunagise mõisa kui ka pärastise linna ilu ning esinduslikkuse eest.»

Nii nagu minevikus, nii ka täna ja tulevikus vajab meie armas ja arenev Võru esindusväljakut. Kohta, kus toimuksid linna suurüritused ja mis oleks atraktiivne nii ettevõtjaile kui ka vaba aja veetjatele. Võime olla rõõmsad, et oleme üheskoos suutnud linna ajaloolise südame taas tuksuma panna.

Samas anname endale selgelt aru, et keskväljaku täitumine eluga sõltub veel meie kõigi pealehakkamisest ja nutikusest. Vähemalt eeldused selleks on loodud. Välikohvikud, aastaringne uisuväli, noorte idee- ja päikeseinkubaatorid ootavad oma järge. Kui kellelgi on veel mõni julge idee, mida ägedat sellel väljakul võiks ette võtta, siis Võru linnavalitsuse headele ideedele avatud meeskond igatahes mõtleb ja aitab selle teostumisele kaasa.

Kaunis järverand, eriline rulapark ning mitmesugused vaba aja veetmise võimalused on muutmas Võru linna arvestatavaks kuurortlinnaks. Suureneb liiklusturvalisus ja rajatakse nüüdisaegne haljastus.

Võru elukeskkondlikud ja ruumilised ambitsioonid ei lõpe keskväljakuga. Suure tööna oleme võtnud ette kolme olulise tänava kapitaalse remondi ja linnaruumi nüüdisajastamise ehk pisut vürtsikamalt väljendudes nõukogude ajast tänapäeva toomise. Räpina suunast linna sisenev samanimeline tänav saab juba aasta lõpuks täiesti uue sisu ja väljanägemise nii sõidutee, kergliiklus- ja kõnniteede kui ka ettevõtlusaladega piirnevate parklate osas. Suureneb liiklusturvalisus ja rajatakse nüüdisaegne haljastus.

Alustame ka Vilja tänava kapitaalse ümberehitusega, millega soovime valmis jõuda 2020. aasta lõpuks. Lisaks projekteerime tänavu Jaama tänava ning taotleme toetust selle transiittee kapitaalseks remondiks. Siinkohal esitan ka avaliku palve riigi keskvalitsusele: palun ärge unustage uusi plaane tehes ära maakonnakeskusi!