Kännu otsast leiti mürsk

Päästekeskus juhib tähelepanu, et igast leitud lõhkekehast tuleb kohe teavitada demineerijaid hädaabinumbri 112 kaudu, et nad saaksid ohtliku eseme kiiremas korras kahjutuks teha.

Lõhkekehad on mõeldud sõjapidamiseks, tapmiseks ning suurte vigastuste tekitamiseks. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed.