Võrus avab uksed uus elustiilikohvik

Siiani on Võrus tervisliku toidu müümisega tegeletud EloPärli ökopoes. Nüüd aga on EloPärli omanikud otsustanud laieneda ka toitlustusmaastikule ning juba sellel nädalal avatakse EloPärli ruumides ka omanäoline kohvik. Tegu on elustiilikohvikuga, mis pakub inimestele tervislikke alternatiive toitumisvalikute tegemisel.

„Meie jaoks on väga tähtis tooraine kvaliteet. Menüü koostamisel on arvestatud, et toit oleks mitmekesine ja sisaldaks tasakaalustatult inimesele vajalikke toitaineid,“ sõnas EloPärli eestvedaja Ragnar Eerik. Ta lisas, et hindu on nad hoidnud siiski mõistlikuna, et tervislik toit viia võimalikult paljude inimesteni.