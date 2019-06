Valga-, Võru- ja Põlvamaa noortekeskused said ligi 32 000 eurot toetust

Projektikonkursiga said Valga-, Võru- ja Pärnumaal tavaprojektide kategoorias toetust 13 projekti, mille eesmärk on edendada avatud noorsootööd ning kaasata tegevustesse noori. Lisaks toetati 1 nutiprojekti, mille eesmärk on rakendada või välja töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi noorsootöö arendamiseks.