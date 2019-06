VIDEOLUGU: Uus ülem plaanib brigaadil muskleid kasvatada

«2. jalaväebrigaad jätkab oma peamise ülesandena reservüksuste tootmisega ning üheks eesmärgiks on brigaadi koosseisu suurendada ühe jalaväepataljoni ning ühe suurtükiväepataljoni näol. Jätkub senine rahvusvaheline koostöö lätlaste ning ukrainlastega ning osalemine Põhja mitmerahvuselise diviisi koosseisus,» ütles brigaadi juhtimise üle võtnud kolonel Metsa.

Kolonel Tarmo Metsa alustas teenistust kaitseväes 1993. aastal ajateenijana. Sõjaväelise hariduse on ta omandanud Kaitseväe Akadeemias ning täiendanud ennast Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis ning Saksamaal. Kolonel Metsa on teeninud Tartu üksik jalaväepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis, Kaitseväe peastaabis, Kirde kaitseringkonnas, Kaitseväe Akadeemias ning Poolas NATO Kirde korpuse staabis. Ta on osalenud välisoperatsioonil Kosovos ning Afganistani Islamivabariigis. Enne 2.jalaväebrigaadi suundumist teenis ta Kaitseväe Akadeemia taktika õppetooli ülema ametikohal.