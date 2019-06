Valga vald otsib ideid koolihoone edasise saatuse tarbeks

Valga linn taotles Euroopa Liidu vahenditest Valga linnas koolivõrgu korrastamiseks raha 2017 aastal, mis linnale ka eraldati. Läbi on viidud projekteerimiskonkurss ja valminud on projekt. Ehitaja leidmiseks korraldatakse riigihange ning uus koolihoone peab valmima 1.septembriks 2020.

Varasemalt J. Kuperjanovi tänaval tegutsenud Valga Vene Gümnaasiumist sai Valga Priimetsa Kool 2015. aastal ning see oli ajendatud õpilaste arvu vähenemisest, tahtest optimeerida koolide kasutuses olevaid hooneid ning üha intensiivsemalt kasutada õppetöös juba linnaruumis olemasolevaid objekte.

Valga Priimetsa Kool asub hetkel 1967.aastal ehitatud hoones Valga äärelinnas, Kuperjanovi tn 99. Olemasolevat koolihoonet on küll aastate jooksul remonditud ja õpitingimusi parendatud, kuid maja on ebaefektiivne, seal on kõrged ülalpidamiskulud ja õpilaste arvu arvestades on maja liiga suur. Praegune kooli asukoht asub kaugel linnasüdamest (ca 2 km), kuhu on koondunud teised koolid, kultuuri-, spordi- ning vabaajategevust toetavad asutused.

Kooli omaette olemine linna ääres ei loo õpilastele tõelisi võimalusi lõimumiseks ega ka koostööks teiste koolide õpilastega. Seega on parim lahendus renoveerida Valga Priimetsa Koolile õppehoone kesklinnas aadressil Valga, Vabaduse 13. Ühtlasi liites sellega kõrvalasuva asutusehoone, mis vastavalt arhitektuurikonkursi tulemusele moodustab uue kaasaegse õppehoone.

Vaja on leida lahendus, mida teha seisva endise koolimajaga. Selleks korraldab Valga vallavalitsus ideekorje, kus loodetakse teada saada valgalaste arvamus, mida teha koolimajaga ja selle aluse maaga edasi siis, kui kool on välja kolinud. Ideekorjesse oodatakse konkreetseid ettepanekuid 31. juuliks 2019. Ideekorje on leitav aadressil: https://survey123.arcgis.com/share/04e6b734e33348d8b9eb0adfce136acd

Ettepanekuid, ideid ja mõtteid võib saata ka meiliaadressile viktor.magi@valga.ee.