Lenna Kuurmaast sai diplomeeritud käsitööline

Omandatud neljanda taseme kutseharidus teeb temast diplomeeritud käsitöölise. Tema lõputöö teema olid taaskasutatud kangastest õmmeldud vöökotid. Töö kaitses ta hindele viis ning on oma juhendajale Ülle Sarnitile väga tänulik. «Mulle on see oluline aspekt, sest riide- ja rõivaäri on planeedile üsna koormav. Tegin lõputööks vöökotid teise ringi poodidest pärit kangastest.»