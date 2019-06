Baltikumi parim baarmen: olen oma töösse ära armunud

Kui tavaliselt levivad lood sellest, kuidas alkohol viib ilmakodanikke allakäigutrepi madalaimale astmele, siis Valga päritolu noormees Risto Säinas on suutnud tõestada hoopis vastupidist. Seda küll veidi ülekantud tähenduses. Nimelt kuulutati ta World Classi võistlusel Baltimaade parimaks baarmeniks. Kokteilimeister on nüüd ette võtmas teekonda finaalvõistlusele Šotimaale, et rinda pista maailma kõige professionaalsemate joogisegajatega.