«Peamiselt käivad praegu sisetööd,» rääkis 5500-ruutmeetrise hoone omanikfirma Multipaneel OÜ arendusjuht Mait Kuusik. «Selle pärast me ei muretse üldse, et majas korterid tühjaks jääksid.»

Suurem osa kortereid on Kuusiku sõnul müüdud vaatega Tamula poole, mõni järvepoolne elamispind on siiski veel vaba. «Praegu on väikeseks mureks ehitustööde hinnatõus,» lausus Kuusik.