Valga-Valka korvpalliklubis alustab tööd uus peatreener

Serbiast pärit ja neli aastat Riias elanud Zarkovič juhendas möödunud hooajal korvpallimeeskonda BK Jēkabpils. Valga-Valka põhimeeskonna uue peatreenerina soovib ta tiimi tuua uut energiat. «Otsime tugeva iseloomuga mängijad, kes on valmis vaeva nägema. Nad peavad aru saama, kus nad on ja miks nad siin on. Me ei hooli nimedest ega rahvusest,» ütles Marko Zarkovič. «Eelmisel hooajal oli väga palju vahetusi nii treeneri kui mängijate seas ning meeskonnas puudus keemia,» ütles Zar kovič Valga-Valka eelmist hooaega kommenteerides.