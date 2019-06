Heimar Lenk teeb Vikerraadios «Kuldrandevuud»

Lengi sõnul on tegemist kohtinguga oma kauge noorusaja moemuusika ja ajalooga. «See on saade kuulajaile, kes on praegu 60–100-aastased. Nende noorepõlve muusikat mängitakse nii rahvusringhäälingus kui erajaamades vähe. Tahan seda lünka oma saadetega täita,» ütles idee autor ja saatejuht Heimar Lenk, kes mõtles ka sarjale nime välja. «Olen üks väheseid, kes seda perioodi – 1950.–1960. aastaid – mäletab ning kellel on suur plaadi- ja lindikogu.»