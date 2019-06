Retrobesti juhivad Karlsson ja Väikevend

Kaht festivalipäeva hoiavad oma raudses haardes Retrobesti humoorikad õhtujuhid Mart Juur ja Peeter Oja, kes sel korral on laval omamoodi rollides.

Nad said ajastufestivali alateemast «Filmimuusika eri» kõvasti inspiratsiooni ning on otsustanud lavale tulla Karlssoni ja Väikevennana. Armastatud raamatukangelased saavad Oja ja Juure kehastuses uue hingamise. Kumb meestest kumba tegelast kehastab, selgub alles kohapeal ja ka siis on meestel raske vahet teha, sest oma parimad maskeerimisoskused panevad tööle andekad grimeerijad.