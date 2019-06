Kõige rohkem tallesid sündis laulu «Kannel» ajal

Kaika koori tee laulupeole ei kulgenud nii kergelt, nagu näiteks Eesti tippkooril Collegium Musicale, kelle jaoks on laulupidu kui lapsemäng – paar proovi ja asi ants. Ürgsete metsade ja orgude vahel künka otsas asuvas küla seltsimajas veetis 23-liikmeline koor tunde, et laulupeo lood selgeks saada. Kuna mitmed lauljad nooti ei loe, piisas neile sõnadest, viis tuli kuulmise järgi meelde jätta.

Võrust 40-minutilise autosõidu kaugusele Kaika küla mäele kogunenud ligikaudu 30 rahvariietes noort inimest seisid suure tamme alla ja ootasid tõrvikut. «Pikält ei piä otsma sa, lehmi, lambit, latsi ka. Karulan noid mõni, ja ka mõni tõni,» laulsid Kaika koori talunikud nahktagis mootorratturitele, kes juuni alguses süüdatud laulupeotule Kaikale tõid.

«Meil on kooris kõik kas veterinaarid, geoloogid või bioloogid,» ütles koorivanem Marko Puksing pärast tuletoomise tseremooniat Kaika seltsimajas. Igapäevatööd silmas pidades on enamik neist aga hoopis talupidajad – koori peale on kokku üle tuhande lamba, kelle soovid mitme koorilaulja elu suurel määral juhivad.

«Me tulime Tallinna korterist 23-aastastena kaks aastat tagasi siia. Meil on oma talukene ja tagasi ei taha. Kõik läks nii õigesti ja see koor on järjekordne asi, mis seda kogukonda ühendab,» ütles Katrin Kullo.

Maaelu ei ole ju nii lihtne, kostsin vastu. «Aga mina küsiksin, kui raske on linnas elada,» vastas koorivanema abikaasa, Võru gümnaasiumi geograafiaõpetaja Paula Solvak. Kooriliikmete sõnul on kummastav kuulata, kui räägitakse, et maakohad jooksevad inimestest tühjaks. «Siin on vastupidi. Pole enam vaba talukohtagi. Nüüd võitleme selle nimel, et rahvuspark jääks alles sellisena, nagu on, sest ülevalt on tugev surve, et näiteks lageraie kaitsemeetmeid vähendada,» rääkis Katrin Kullo. «Need on siin väga tundlikud teemad.»

Laule õpiti kasukates

Lauljate talud asuvad üksteisest kilomeetrite kaugusel, kuid kogukonnatunne on nende sõnul tugevam kui keskmises Tallinna paneelmajas, kus sageli ei teata kõrvalkorteris elavate naabrite nimesidki. Keskne kohtumiskoht on Karulas küla seltsimaja. «Talvel võtab kaks päeva aega, et see kütmisega päris soojaks saada. Ühe proovi pärast pole mõtet seda teha, tuli laulupeoks harjutada kasukates ja tutimütsides,» rääkisid lauljad läbisegi lõkerdades.

Koorivanema sõnul takistab linlaste massilist Karulasse kolimist see, et seadus ei luba sinna uusi talukohti rajada. «Meie käisime kunagi ringi ja arutasime, kui vanad inimesed siin elavad. Aastal 2003 istusime maha ja vaatasime kaardi pealt, kui palju keegi veel elab, et millal siis talukoht vabaneb,» rääkis ta naljatledes. Talle segas vahele Helen Kivisild: «No meie ikka ostsime...»

«Jah, aga enne suri ju endine omanik ära,» tuletas Puksing meelde.

Tallede sünd segas proove