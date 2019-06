Valgalane teeb kanistritest minibaare

«Oli vaja stiilset kingitust tuttavale. See aga, mida kaubanduskettides pakutakse, on igaühel olemas või väga lihtsalt saadaval,» kirjeldas Tamm.

«Juhtusin sellise asja peale. Maailmaturul on taolisi asju juba aastaid tehtud, aga meie kaubanduses neid ei liigu. Siis proovisin ise teha. Paar tükki läks aia taha, aga mingi hetk jõudsin selliseni, mida võiks välja pakkuda.»

Kanistri kest on tehasetoodang, ent Tamme käes saab anum endale käsitööna ukse ning sisuks pisikese baari. Ta valmistab nii 5-, 10- kui 20-liitriseid baare. Nüüdseks on näidised juba internetis müügis. Osa minibaare on juba ka omaniku leidnud ja osa tellimusi töös.