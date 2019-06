Koidu asemele tuleb Lõuna-Eesti Postimees

Postimees Grupp on juba kümmekond aastat kasutanud oma maakonnalehtedes mudelit, et kui oled lehetellija, saad paberlehe postkasti ja digivõtme, mis avab meie veebilehel ka kõik paberlehe lood. Nii on see ka Lõuna-Eesti Postimehes. Ja see toimib.

Lehelugeja saab hommikul harjumuspärase paberlehe. Nooremad pereliikmed, kes ka kodust kaugemal õpivad või töötavad, võivad neidsamu uudiseid lugeda oma nutiseadmetes, kus iganes ja millal soovivad. Oleme Lõuna-Eesti Postimehe toimetuses põhjalikult arutlenud, kuidas oleks kõige mõistlikum Põlvamaa uudiseid edaspidi lugejani viia.

Eraldi ajalehe Koit väljaandmine ei ole majanduslikult jätkusuutlik, sest tellijate arv on selleks liiga väike. Juuli algusest tuleb Lõuna-Eesti Postimehesse tööle Koidu pikaaegne ajakirjanik Mati Määrits. Nii suureneb meie ajalehes Põlvamaa uudiste hulk.

Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha. FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Kõik uudised on kohe kättesaadavad ka veebilehes Koit. Sinna jõuate, kui sisestate arvutisse või nutitelefoni polvakoit.ee Kui olete tellija, on teile kõik artiklid avatud. Seega taassünnib juulist Koit kaasaegse veebiväljandena täiesti kindlasti. Kuid mis saab paberlehest? Meie töölaual on variant, et septembrist hakkame Lõuna-Eesti Postimehe vahel ilmutama 1-2 korda nädalas vahelehte Koit.

Seda juhul, kui piisav arv seniseid Koidu tellijaid on selleks soovi avaldanud ja vormistanud lehetellimuse. Kui neid inimesi on 20 või ka ainult 200, ei ole mõistlik hakata neile tegema eraldi ajalehte. Siis jäävad Põlvamaa uudised kolm korda nädalas ilmuva Lõuna-Eesti Postimehe sisse. Miks ikkagi ei suuda ilmumist jätkata väikeste maakondade ajalehed?

Põlvamaal on 25 000 elanikku ehk 10 000 leibkonda. Koitu tellis tänavu vaid iga kaheksas leibkond. Seda on väga vähe. Elujõulist ajalehte saaks välja anda, kui tellijaid oleks vähemalt 5000. Seega peaks Põlvamaa oma lehte lugema iga teine leibkond. Nii see ka kunagi oli. Viimati aastal 1999. Enam ei ole see nii üheski Eesti maakonnas. Ka väga tugeva lugemistraditsiooniga maakondades, näiteks Pärnu- ja Viljandimaal, on oma maakonna leht tellitud igasse 3.-4. leibkonda.

Viimase kümne aasta jooksul on pidevalt vähenenud paberlehtede loetavus ja samal ajal suurenenud veebilehtede lugemine. Lõuna-Eesti Postimehel on tipptasemel veebileht, kuhu lisandub uudiseid seitsmel päeval nädalas. Samas panustame ka tulevikus paberlehte, mis ilmub kolm korda nädalas, on sisult mahukas, värviline. Meie tellijad saavad kord nädalas ka ajalehe Maa Elu ja kord kuus ajakirja 60+.

Kui otsustate tellida Lõuna-Eesti Postimehe, siis on teil kolm võimalust: helistage telefonile 666 2525, saatke meil aadressile levi@postimees.ee või minge veebilehele lounapostimees.ee/tellimine