Perekonnaseisuamet lõpetab surmade registreerimise

Seega ei pea üldjuhul enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima. Surma registreerimise ja sellega kaasneva esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel - perearstid, haiglad, kiirabi ja nii edasi. Surmatõend on vajalik matmiseks.

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb tuvastada, kas surmafakt on liikunud automaatselt rahvastikuregistrisse. Kui surmafakti andmed ei ole automaatselt kantud rahvastikuregistrisse ja surnu lähedastele on väljastatud surmateatis, siis vana korra kohaselt registreerib surma veel perekonnaseisuasutus.