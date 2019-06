Staažikas lasteaiadirektor läks pensionile

Saks ütles, et ühel koolitusel õpetati talle, kuidas hea juht on see, kes on näiteks kolm kuud ära, aga töötajad ei saa arugi, et juhti pole, sest kõik sujub õlitatult. Saks on ka proovinud luua oma töös süsteemsust ning anda töötajatele piisavalt vabadust. See on tema sõnul ka põhjus, miks Mõmmikus on kõik kenasti sujunud.