Laulu- ja tantsupeolistel soovitatakse varuda riideid ja joogivett

Hea oleks proovidesse kaasa võtta ka õla- või seljakott, kuhu varuriided sisse mahuksid ja mida oleks mugav harjutusväljakule või proovi kaasa võtta. Arvestades vastuolulisi ilmaprognoose, on tähtis, et varuriided oleksid veekindlas kotis ning vihma korral kannatada ei saaks.

Riided võiksid olla kihilised, nii saab soojema ilma korral kihte vähemaks võtta ja külmema ilmaga juurde panna. «Ka peakate tuleb proovi kaasa võtta, et päike liiga ei teeks. Samuti tasub heledale nahale päikese korral päikesekreemi määrida,» rääkis Velleramm. Üks lihtne aga väga oluline asi, mis alati taskusse pista, on vihmakeep.

Peonädala juhatavad sisse tantsijad, kes alates pühapäevast üle linna harjutusväljakutel proove teevad. Varasemate pidude kogemus on näidanud, et kõige enam teevad tantsijatele muret jalgadele tekkivad villid. «Loomulikult aitavad ville vältida mugavad ja juba sissekäidud jalanõud. Uued jalavarjud võiks võimalusel kandmiseks jätta mõneks teiseks korraks. Kaasa tasub pakkida ka villiplaastreid,» ütles meditsiiniteenistuse juht.

Oluline on kogu nädala jooksul enda lähedal hoida ka veepudel, et piisavalt vedelikku tarbida. Laulu- ja tantsupeolistele jagatakse sel korral välja enam kui 45 000 korduvkasutatavat veepudelit, mida saab täita väljakutel olevatest veepaakidest. Kuna proovipäevad on pikad ning nõuavad nii vaimset kui ka füüsilist pingutust, on oluline kõikide söögikordade ajal korralikult süüa ning võtta midagi juurde ka söögikordade vahel.