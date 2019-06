Maantemuuseumis saab näha automudeleid

Kõik 11 eksponeeritud sõidukit on valmistatud käsitsi mõõtkavas 1: 43 Ukrainas Hersonis Vector Modelsi töökojas. Nende mudelite puhul on olulisem originaalilähedus, mitte liikuvus. «Tänu ülipisikestele osadele tuleb mudelitega väga õrnalt ümber käia: juba riiulil nihutamisega võivad need viga saada,» toonitas näituse kuraator ja maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner.