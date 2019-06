GALERII: Valgas kihutasid võidu noored krossisõitjad

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretäri Rauno Kaisi sõnul on Jaanikese krossirada üks Eesti parimaid looduslikke krossiradasid ning ta loodab, et Lõuna-Eestisse hakkavad rahvusvahelisel tasemel krossivõistlused jõudma tihedamini.

«Kui eelmise aasta lõpus käisime Valgas rada üle vaatamas, siis nägime, et tööd on palju. Kui paar päeva tagasi Jaanikesse tulime, oli ülimalt hea meel näha, et Valga Motoklubi on teinud nii kõva töö ning rada on väga heas korras,» ütles Kais.